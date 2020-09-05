«الكرماء» يتمتعون بالصحة

القاهرة (الاتحاد)

أكدت دراسة جديدة، أن الأشخاص الكرماء، ولديهم استعداد للعطاء، يتمتعون بالصحة أكثر من غيرهم.

واكتشف الباحثون في معهد ماكس بلانك للبحوث الديموغرافية في روستوك بألمانيا، علاقة قوية بين كرم المجتمع ومتوسط العيش بصحة المتوقع لأعضائه، وأن الأشخاص يعيشون بصحة جيدة في المجتمعات، التي يُدعم أعضاؤها بعضهم البعض بالموارد.

وذكر موقع «ANI News»، أن فريق البحث استخدم بيانات 34 دولة من مشروع حسابات التحويل الوطنية، حيث وجدوا أن أبناء الدول، الذين يتشاركون القليل، ويرسلون تحويلات مالية بنسبة أدنى لديهم أعلى معدل وفيات بين البلدان التي شملتها الدراسة، في حين أن المجتمعات التي تميل إلى المنح والعطاء لغيرهم، ولديها معدلات تحويلات نقدية مرتفعة، تعيش بصحة جيدة وذات معدلات وفيات منخفضة.