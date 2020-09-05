رهاب «النوموفوبيا» ينتشر بين الشباب

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دراسة للأكاديمية الأميركية للطب، عن أن رهاب «النوموفوبيا» ينتشر بين الشباب في عدة دول، ويعني الخوف من فقدان الموبايل، حيث كشف تقرير نشره أوضح موقع «Study Finds»، عن أن الرهاب أصبح شائعاً للغاية، مشيراً إلى أنه يرتبط بعادات النوم السيئة.

وقالت المعدة الرئيسة للدراسة، الدكتورة جينيفر بيسكا أستاذ علم النفس: إن النتائج الأولية تشير إلى أن 89 في المئة من الشباب، خاصة طلاب الجامعات، يعانون رهاب النوموفوبيا بدرجات بين معتدلة إلى شديدة.

وأضافت، أن فريق البحث لم يتوقع أن ينتشر الرهاب بهذا الشكل الهائل بين طلاب الشباب الذين يعانون القلق والتوتر، وعدم الارتياح من دون هواتفهم بجانبهم. واكتشف الباحثون، علاقة قوية بين الرهاب، وعدم حصول الشاب على قسط كافٍ وصحي من النوم، وهو ما يمكن أن تكون له نتائج بالغة الخطورة، إذا استمر في الزيادة، واقترحوا أن يتجنب الشاب استخدام الأجهزة التقنية قبل النوم مباشرة، لا سيما الذين يعانون رهاب النوموفوبيا.