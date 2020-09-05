«فيسبوك» تمنع مريضاً فرنسياً من نقل ساعاته الأخيرة عبر منصتها

أعلنت «فيسبوك»، اليوم السبت، أنها ستمنع البث التدفقي لفرنسي يعاني مرضاً مستعصياً، قرر نقل ساعاته الأخيرة في بث مباشر عبر منصة التواصل الاجتماعي.

ويعاني آلان كوك (57 عاماً) مرضاً نادراً للغاية، يؤدي إلى التصاق جدران أوعيته الدموية، ما يتسبب بتوقف أو قصور في تدفق الدم في الأنسجة أو الأعضاء.

وكان كوك أعلن في وقت سابق توقفه عن تناول الطعام والسوائل والأدوية، بعدما امتنع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إعطائه الإذن بالموت الرحيم.

وتوقع كوك أن يعيش أقل من أسبوع، مشيراً إلى أنه سينقل ساعاته الأخيرة مباشرة عبر صفحته على «فيسبوك»، اعتباراً من صباح السبت.

وأعلنت «فيسبوك» السبت، أن أنظمتها لا تسمح بنشر صور ومشاهد عن عمليات الانتحار.

وقال ناطق باسم «فيسبوك»: «رغم احترامنا قرار (كوك) الهادف إلى لفت الانتباه إلى مشكلته المعقدة، اتخذنا بناء على نصيحة الخبراء تدابير لمنع البث المباشر عبر حساب آلان».

وأضاف: «أنظمتنا لا تسمح لنا بعرض محاولات الانتحار».

وحاول كوك السبت، قبل إعلان «فيسبوك»، أن ينشر مقطع فيديو آخر يشكو فيه أن الشبكة حظرت البث التدفقي لمقطع الفيديو على صفحته حتى 8 سبتمبر الجاري.

وكتب مخاطباً داعميه «الأمر يعود إليكم الآن»، قبل أن ينشر عنوان «فيسبوك» في فرنسا، داعياً متابعيه إلى أن يبعثوا برسائل للشركة احتجاجاً على «أساليبها في منع حرية التعبير».

وكتب كوك رسالة إلى قصر الإليزيه، يطالب فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسماح لطبيب بأن يصف له نوعاً من الباربتيورات (أدوية مثبطة للجهاز العصبي) لكي «يرحل بسلام».

ورد ماكرون في رسالة إلى كوك، جاء فيها «لأنني لست فوق القانون، لا أستطيع تلبية طلبكم، لا يمكنني أن أطلب من أي كان تخطي إطارنا القانوني الحالي».



