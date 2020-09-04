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سان فرانسيسكو (أ ف ب)

تحولت صورة لفتاتين تجلسان على الأرض للحصول على الإنترنت من شبكة أحد مطاعم حي ساليناس في كاليفورنيا، إلى رمز للفجوة الرقمية في الولايات المتحدة.

وتظهر الصورة فتاتين تجلسان أرضا بجوار المطعم القريب من «سيليكون فالي» ومعهما حاسوبين صغيرين لمتابعة الحصص الدراسية عن بُعد، وأخفى المسؤول المحلي كيفن دي ليون، الذي نشر الصورة على الإنترنت، وجهي الفتاتين برمز تعبيري حفاظا على الخصوصية.. ولقيت هذه الصورة انتشارا واسعا، دفع مسؤولين مدرسيين في ساليناس إلى توفير جهاز للاتصال اللاسلكي بالشبكة لعائلة الفتاتين.