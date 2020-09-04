الشاي الأخضر يحسّن وظائف الدماغ

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دراسات أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بأمراض الشيخوخة عن طريق تناول مشروب صحي شهير هو الشاي الأخضر، ونقل موقع «Express» عن خبير الصحة الطبيعية الدكتور تيم بوند بجامعة بوسطن الأميركية قوله إن الشاي الأخضر من أكثر المشروبات الصحية التي يمكن تناولها، لأنه يحتوي على مركبات حيوية تعمل على تحسين وظائف الدماغ.

وأضاف إن هناك أدلة جديدة تتعلق بفوائد الشاي في المساعدة على خفض أعراض الخرف والزهايمر والضعف الإدراكي، حيث وجد الباحثون آثاراً إيجابية لتناول الشاي الأخضر، بسبب تأثيراته المضادة للأكسدة وتخفيض التهاب الدماغ والحفاظ على الأوعية الدموية.

وأوضح دكتور تيم أنه لا يهم نوع الشاي الذي يشربه الشخص سواء الأسود أو الأخضر أو الأولونغ لأنها جميعاً لها نفس الخصائص تقريباً، إلا أن السر في الحصول على تلك الفوائد المهمة يكمن في الاستهلاك المنتظم بشكل مستمر.