غرائب احتفالات الاستقلال والأيام الوطنية

ترجمة: عزة يوسف

يتم الاحتفال بيوم الاستقلال في العديد من دول العالم بطرق مختلفة، بإقامة العروض العسكرية والفنية والزينات، وبعضها يتضمن بعض الغرائب، حسبما ذكر موقع «Times of India».

الهند

احتفلت الهند في 15 أغسطس الجاري بعيد استقلالها، وهو اليوم الذي قرر البريطانيون فيه تحريرها العام 1947، وجاء بعد الكثير من النضال والخسائر، ويتم الاحتفال به برفع العلم الوطني في القلعة الحمراء، وإقامة عرض عسكري، كما يحتفل الهنود بهذا اليوم بإطلاق الطائرات الورقية وتبادل الحلوى.

المكسيك

تحتفل مدينة مكسيكو سيتي في سبتمبر من كل عام بالاستقلال والحرية، حيث يحتشد المواطنون في ساحة زوكالو، في قلب العاصمة.

وتبدأ الاحتفالات لإحياء ذكرى جريتو دي دولوريس، أي صرخة معركة حرب الاستقلال التي وقعت العام 1810، وعادة ما يصرخ الرئيس صرخة الوطنية، ويتبعه الحشد بالصراخ، وتضيء الألعاب النارية سماء المكسيك طوال الليل.

أميركا

يتم الاحتفال بيوم الاستقلال الأميركي في 4 يوليو من كل عام لإحياء ذكرى توقيع إعلان الاستقلال العام 1776، ويزين الأميركيون في جميع أنحاء البلاد منازلهم والشوارع والميادين من حولهم بالألوان الأحمر والأبيض والأزرق.

فرنسا

يعتبر مصطلح يوم الباستيل هو الصحيح المستخدم في فرنسا لعيد الاستقلال أو العيد الوطني، ويتم الاحتفال به في 14 يوليو لإحياء ذكرى اقتحام الباستيل في بداية الثورة الفرنسية في العام 1789. ويُقام في هذا اليوم استعراضات عسكرية رائعة على طول شارع الشانزليزيه وتزين الألعاب النارية السماء فوق برج إيفل.

ومن الطرق الممتعة للاحتفال بيوم الباستيل، داخل محطات الإطفاء، حيث تفتح أقسام الإطفاء محطاتها وتسمح للجمهور بإقامة حفلات للرقص.

كوريا الجنوبية

يُعرف يوم الاستقلال في كوريا الجنوبية رسمياً باسم «Gwangbokjeol» أو «استعادة الضوء»، ويتم الاحتفال به في 15 أغسطس من كل عام.

وتبدأ الاحتفالات من قاعة الاستقلال في تشيونان، والتي يخاطب فيها الرئيس الأمة ويغني الشعب الأغنية الوطنية الرسمية، ويزينون منازلهم والمباني، وتصدر الحكومة بشكل تقليدي عفواً خاصاً لعدد من السجناء.

بوليفيا

في العام 1809، أعلن سيمون بوليفار تحرير بوليفيا من الاحتلال الإسباني، وبالتالي، تأسست دولة بوليفيا، ويتم الاحتفال كل عام اعتباراً من 6 أغسطس، ويستمر ليومين كاملين، ويتضمن المسيرات والكرنفالات.