«الفركتوز» ضار بالصحة

ترجمة عزة يوسف

وجدت دراسة جديدة أن الاستهلاك المفرط للفركتوز أو سكر الفاكهة، المُحلى الشائع في النظام الغذائي، يمكن أن يؤدي إلى مرض تسرب الأمعاء والكبد الدهني غير الكحولي.

واكتشف فريق من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا سان دييغو أن الفركتوز يؤثر سلباً على الكبد بعد وصوله إلى الأمعاء، حيث يعطل السكر الحاجز الذي يحمي الأعضاء الداخلية من السموم البكتيرية في الأمعاء، مما يؤدي لحالة تُعرف متلازمة تسرب الأمعاء.

وأظهرت النتائج أن تطوير علاجات تمنع اضطراب الحاجز المعوي، يُمكن أن تحمي من الإصابة بمرض الكبد الدهني، وهي حالة شائعة للغاية في الولايات المتحدة وتؤثر على واحد من كل ثلاثة.

وأوضح موقع «Know Ridge» أن الكبد الدهني يعتبر السبب الأكثر شيوعاً لمرض الكبد المزمن في العالم، ويمكن أن يتطور إلى حالات أكثر خطورة مثل تليف وسرطان وفشل الكبد والوفاة.

وارتفع استهلاك الفركتوز في الولايات المتحدة بشكل كبير منذ السبعينيات مع إدخال شراب الذرة عالي الفركتوز، كبديل أرخص للسكر يستخدم على نطاق واسع في الأطعمة المصنعة والمعبأة، من الحبوب والسلع المخبوزة إلى المشروبات الغازية.