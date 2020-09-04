تيفاني تلعب بالسياسة

وائل بدران (أبوظبي)

على الرغم من قلة الظهور السياسي لتيفاني، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال الفترة الرئاسية الأولى لوالدها، على النقيض من شقيقتها غير الشقيقة إيفانكا، لكن يبدو أن تيفاني تتجه لخوض غمار السياسة خلال الفترة المقبلة. وشنّت تيفاني، البالغة من العمر 27 عاماً، حملة انتقاد شرسة لمنافس والدها جو بايدن على منصب الرئاسة، واتهمته بالكذب، وقالت في تغريدة لها على موقع «تويتر»: «أرجوك توقف عن الكذب جو، فقد تعتقد أننا جاهلون لدرجة أننا لا نستطيع رؤية الأكاذيب، لكن الله يعلم الحقيقة». وفي حين أمضت تيفاني معظم الفترة الرئاسية الأولى بعيداً عن الساحة السياسية، ولم تتقلد أي منصب رسمي، لكنها ألقت الأسبوع الماضي خطاباً في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، والذي أعلن رسمياً ترشيح ترامب لولاية ثانية.

وخلال المؤتمر، لم تكتف تيفاني بكيل الانتقادات إلى المرشح الديمقراطي، لكنها هاجمت شركات التكنولوجيا العملاقة ووسائل الإعلام، وقالت: «مثل كثير من الطلاب في أنحاء العالم، تخرجت في كلية الحقوق أثناء الجائحة، وكخريجة حديثة، فإنني أنتمي لكثيرين منكم ممن يبحث عن فرصة عمل، ولأن والدي نجح في جعل الاقتصاد الأميركي مزدهراً من قبل، فسيفعلها مرة أخرى».

وأضافت: «ربما يوجد كثير من الأميركيين المؤيدين لوالدي حتى من دون تفكير، لكنني أحثكم على أن تبنوا حكمكم على النتائج، وليس التصريحات الرنانة». وفيما أعربت عن إيمانها بحرية الرأي والتعبير، أكدت أن والدها وحده هو من تحدى النخبة في أميركا، والبيروقراطية المتجذرة، والشركات العملاقة التي تحتكر الدواء والإعلام لضمان الحريات.

وأكدت أن على الشعب الأميركي أن يدرك أن أفكاره وآراءه وحتى اختياره للشخص الذي سيصوت له، يتم التلاعب بها في الخفاء، من قبل وسائل الإعلام وشركات التكنولوجيا العملاقة. وبعد مشاركتها في المؤتمر، وهجومها عبر «تويتر» على منافس والدها، تبقى احتمالات خوض تيفاني غمار السياسية، أو حتى تقلدها «فرصة عمل» أو منصباً في البيت الأبيض، على خطى شقيقتها التي تشغل منصب مستشارة الرئيس، مرهونة بفوز ترامب بولاية ثانية.

وكانت تيفاني، الابنة الوحيدة لترامب من زوجته الثانية مارلا مابلز، تصدرت وسائل الإعلام في بداية العام الجاري، عندما ترددت أنباء خطبتها للملياردير اللبناني مايكل بولس، بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي دعوة لحضور حفل خطبتهما.