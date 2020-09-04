40 تحت الأربعين

أبوظبي (الاتحاد)

اختارت مجلة «فورتشن» الدولية، دان كرينشو، من بين أكبر 40 شخصية مؤثرة وقائد ناشئ تحت سن الأربعين، في فئة السياسة، وأرجعت ذلك إلى مسيرته السياسية المميزة رغم قصرها.

وأوضحت المجلة أن كرينشو، جندي البحرية الأميركي السابق، يحمل وسام خدمته على وجهه، حيث يضع رقعة على إحدى عينيه، التي فقدها بسبب قنبلة ارتجالية مزروعة جانب الطريق في أفغانستان، أثناء خدمته هناك في عام 2012. وأشارت إلى أنه بعد عودته إلى بلاده، التحق بجامعة هارفارد، وحصل على درجة الماجستير في السياسة العامة، ومن ثم جذب اهتمام عضو الكونجرس بيت سشنز، ومحلل الأمن القومي جون نونان. فشجعاه على الترشح للكونجرس في موطنه بولاية تكساس. وعلى رغم من نقص خبرته السياسية، وقدراته المالية، لكنه أطلق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي جذبت الناخبين، وتمكن من الفوز على السياسية المعروفة ألكساندريا أوكسايو كوريتز. وبات يُنظر إليه باعتباره «مستقبل الحزب الجمهوري».