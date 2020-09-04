كائنات الزومبي

لا يوجد أفضل من بول كروجمان ليرشدنا عبر أساسيات الاقتصاد والسياسة العامة، ولا يوجد خصم أكبر لكروجمان من اقتصاديات الزومبي المتمثلة في سوء الفهم الذي لا يموت. وفي كتاب «الجدل مع كائنات الزومبي: السياسة والاقتصاد والسعي لمستقبل أفضل» يعالج كروجمان، الأكاديمي الأميركي البارز والحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2008، كثيراً من نقاط سوء الفهم هذه، ويصحبنا كاتب العمود البارز في نيويورك تايمز في رحلة، عبر مسار الولايات المتحدة في الماضي، ثم عبر الطريق الذي تسلكه إلى المستقبل في سلسلة من الفصول الشائقة المكثفة. وتتناول فصول الكتاب موضوعات مثل الرعاية الصحية وفقاعات الإسكان وإصلاح الضرائب والتأمين الاجتماعي وغيرها. وكل هذه القضايا يعرضها الكاتب بوضوح ودقة لا مثيل لهما. وبهذا الكتاب يريد كروجمان من قرائه أن يصبحوا مستهلكين أذكياء للأنباء اليومية، ويقدم لهم مفاتيح يفضون بها مغالق المفاهيم الكامنة خلف أكبر قضايا السياسة الاقتصادية.