6 نصائح لعلاج حروق الجلد

20 دقيقة فقط من التعرض لشمس الصيف الحامية، سواء على شاطئ البحر أو خلال التنقلات اليومية الاعتيادية، تترتب عليها تبعات صحية وخيمة، أخطرها حروق الجلد، آفة الصيف الدائمة، و«الصداع» المزمن الذي يحرم الكبار والصغار من الاستمتاع بالإجازات، ولا يمكن اختزال مشاكل ومخاطر حروق الشمس في أسبوع من الألم، تتمزق خلاله الطبقة الخارجية للبشرة، وترتفع درجة حرارة الجسم، ويزداد الإحساس بالحكة، فتكرار الإصابة يفتح باب الإصابة بسرطان الجلد، نتيجة لتغيرات في تركيب الحمض النووي. وتتضمن النصائح العشر التالية، التي نشرتها «مايو كلينك» ومراكز بحثية موثوقة آليات التعامل السليم مع حروق الجلد.

تبريد الجلد

تخفيض درجة حرارة الجلد خطوة مهمة على طريق العلاج، ضع كمادات باردة مكان الحرق، أو استحم بماء بارد كلما ارتفعت حرارة جسمك.

ماسك الزبادي

فرد طبقة من الزبادي على مكان الحرق يمنح شعوراً بالراحة، نظراً لاحتوائه على مستوى مرتفع من «الأس الهيدروجيني».

شرب الماء

الإكثار من شرب الماء ضرورة، لأن الحروق تسحب السوائل إلى سطح الجلد، ما يقلل كمية الماء الواصلة إلى باقي الجسم، ويهدد بالجفاف.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، التي تحد من الالتهابات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.

الابتعاد عن الشمس

لا تعرض مكان الحرق للشمس مرة أخرى، وإذا اضطررت للخروج، ابتعد عن ضوء وأشعة الشمس أو استخدم مظلة للوقاية.

تقشير البشرة

في غضون أيام تبدأ المنطقة المصابة في التقشر، للتخلص من الجلد التالف، وفي هذه المرحلة يحتاج الجلد لمزيد من العناية والترطيب.