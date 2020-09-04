أسماء النجوم.. أفلام وبرامج

علي عبد الرحمن (القاهرة)

إطلاق أسماء النجوم على الأفلام والبرامج، وحتى الأغاني، ليست جديدة على الوسط الفني في العالم، وبدأت منذ ظهور السينما الناطقة على المستويين المحلي والعالمي، وجاءت فكرتها للتعبير عن المحتوى الفني المقدم من خلال العنوان، أو استغلال جماهيرية النجم، أو إرضاء لغرور المذيع، ويصفها النقاد في جميع حالاتها بأنها استثمار للنجومية.

لم تخل البرامج من الظاهرة، وعلى الصعيد العربي هناك العديد من البرامج التي حملت اسم مقدمها، ومنها برنامج «صولا»، والذي قدمته الفنانة السورية أصالة نصري، وبرنامج «شيري ستوديو»، وقدمته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وبرنامج «حكايات لطيفة» للفنانة التونسية لطيفة، والبرنامج الساخر «أبلة فاهيتا»، الذي تقدمه الدمية فاهيتا. أما على مستوى البرامج الحوارية والاجتماعية، فقدمت الإعلامية هالة سرحان برنامجها «هالة شو»، فيما تقدم الإعلامية مني الشاذلي برنامجها الأسبوعي «معكم مني الشاذلي»، وقدم الفنان المصري أشرف عبد الباقي برنامجه الحواري، وحمل اسم «قهوة أشرف»، فيما قدمت الإعلامية سمر يسري برنامجين حملا اسمها هما «ليلة سمر، وسمر والرجال»، بينما قدم الفنان المصري أحمد السقا مؤخراً برنامج مسابقات يحمل اسم «أغلب السقا».

وعلى صعيد البرامج الرمضانية يتربع الفنان المصري رامز جلال برنامجه الشهير «رامز جلال»، ويضع عنواناً حسب طبيعة المقلب مثل «رامز مجنون رسمي»، فيما قدمت خبيرة التجميل جويل برنامجها المتخصص في الموضة والأزياء بعنوان «مع جويل».

الأغاني

الأغاني لم تخل من الظاهرة، وشهد عام 1952 أولى الأغنيات بالسينما المصرية التي تحمل اسم «علي» عندما قدمت الفنانة الراحلة درية أحمد أغنية «علي يابتاع الزيت»، ضمن أحداث الفيلم السينمائي «الدم يحن» بطولة محمود الميلجي، وإسماعيل ياسين. وقدمت الفنانة اللبنانية إليسا أغنية تحمل اسمها في أول ألبوماتها الغنائية والذي حمل اسم «بدي دوب»، والذي صدر عام 1999، وجاءت موطنتها اللبنانية هيفاء وهبي لتطرح أعنية «أنا هيفا أنا» بعام 2008، وعلى ما يبدو لم يتحمس لتلك الفكرة عربياً سوى المطربين اللبنانيين، ويأتي بعام 2013 الفنان اللبناني راغب علامة ليطرح أغنية «أنا راغب».

موروث ثقافي لدى الشعوب

الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول أوضح أن الأغنيات التي تعتمد على الأسماء موروث ثقافي لدى الشعوب، والأغنية العربية كان لها نصيب الأسد من ذلك، وخصوصاً مع انتشار الأفلام السينمائية القديمة، وكانت الأغاني تقدم لأبطال العمل بأسمائهم أو ضمن الأحداث الخاصة بالفيلم، ولم تقتصر هذه الأغنيات على العاطفة فقط، بل حملت بعضها الطابع الوطني والديني وأغاني الأطفال حملت العديد من الأسماء أبرزها أغنية «جدو علي»، ولها أسبابها الخاصة منها وجود اسم دراج ومحبوب لدى المجتمع بوقتها، ليقبل الشاعر الغنائي، وبذلك ضمن نجاح الأغنية لشغف المتلقي للأغنية التي تحمل اسمه.

رغبة النجم

تحدث الناقد الفني علاء عادل لـ «الاتحاد الأسبوعي» مؤكداً أن اختيار أسماء الشخصيات كعناوين للأفلام يرجع إلى أن أحداث الفيلم كلها تدور حول هذه الشخصية الرئيسة التي يسمى الفيلم باسمها، وهو ما يدفع المؤلف والمنتج والنجم أيضاً إلى هذا الاختيار لكني ضد أن يكون هذا الاختيار لمجرد النواحي التجارية، أو لرغبة النجم الذي يريد كنوع من الغرور أن يكون اسم شخصيته التي يجسدها في الفيلم هو اسم فيلمه، وكأنه هو نفسه الفيلم.

جذب الجمهور

الناقد الفني محمود نبيل كشف، أن الربط بين البرامج والأعمال الفنية وأسماء أبطالها وسيلة جيدة لجذب الجمهور لمشاهدة العمل الفني، وهو أمر متبع في جميع أنحاء العالم، خصوصاً إذا كان بطل العمل يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة.

أوبرا شو

على صعيد البرامج العالمية تحمل العديد من البرامج أسماء مقدميها، ويعد برنامج «Oprah Winfrey show»، والذي تقدمه الإعلامية الشهيرة Oprah Winfrey من أشهر البرامج حول العالم، والذي امتد تقديمه لمدة 25 عاماً, وناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي تخص المرأة حول العالم.

ويأتي برنامج «Ellen Degeneres Show»، والذي تقدمه الإعلامية «Ellen» منذ عام 2003، والبرنامج الاجتماعي «Dr. phill»، والذي يحمل اسم مقدمه، ويحاول حل مشاكل المجتمع الأميركي من خلاله، أما البرنامج الكوميدي «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon»، ويقدمه الإعلامي «Jimmy Fallon»، والذي يقدمه منذ عام 2014، فيما تأتي الإعلامية اللبنانية رايا أبي راشد ببرنامجها الفني الشهر «SCOOP with Raya».

تشارلي تشابلن نجم النجوم

يعد الفنان الإنجليزي تشارلي تشابلن أول من ابتدع تلك الظاهرة من خلال فيلمه الترويجي «Introducing Charlie Chaplin» عام 1915، وتعتبر تلك الظاهرة في السينما العالمية غير منتشرة بكثافة، ولكن صدر فيلم «Lion» عام 2016، والذي يحكي قصة واقعية حول طفل عاد إلى والدته بعد 26 عاماً من ضياعه في الهند، وقيام أسرة أسترالية بتبنيه، ومن ثم عودته إلى أسرته مجدداً.

ليلى مراد وإسماعيل ياسين

قدمت الفنانة الراحلة ليلى مراد 5 أفلام تحمل اسمها منها: «ليلى بنت الشاطئ، ليلى بنت مدارس»، ويعد الفنان المصري إسماعيل ياسين من أكثر الفنانين الذين قدم أعمالاً فنية تحمل اسمه، وبلغ مجموع تلك الأفلام 17 فيلماً، منها «إسماعيل ياسين في الأسطول، إسماعيل ياسين في متحف الشمع»، وحتى فيلمه الخارجي الوحيد حمل اسمه «إسماعيل ياسين في دمشق»، والذي عرض عام 1958.

إفلاس فني

المخرج مجدي أحمد علي يقول: ظاهرة تسمية الأفلام بأسماء أبطالها، إفلاس فني مؤقت، وتفصيل العمل على هوى النجم الأوحد بالفيلم، نتيجة للظروف التسويقية التي يشهدها السوق السينمائي، الذي أصبح عنصر جذب للجمهور هو اسم بطل العمل بغض النظر عن مضمون الفيلم، على عكس الماضي كانت أفلام إسماعيل ياسين تحمل اسمه فقط, ولكن الشخصية الدرامية بالإحداث تحمل اسماً آخر، وأن اسمه مجرد أداة جذب نظراً لشعبيته الكبيرة في ذلك الوقت.