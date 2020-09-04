الدراجات.. أسلوب حياة

منير رحومة (دبي)

ركوب الدراجات الهوائية في الإمارات لم يعد مجرد نشاط للترفيه أو خوض المسابقات، وإنما أصبح أسلوب حياة، ونشاطاً يومياً يزداد انتشاراً بين أفراد المجتمع، بفضل الاهتمام الذي يوليه قادتنا لهذه الرياضة، وتقدمهم قائمة الممارسين لها. ويحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تعزيز ثقافة ركوب الدراجات من خلال مبادراتهما الكثيرة والمتكررة، وتقدمهما الصفوف في نشر الوعي الرياضي بأهمية جعلها أسلوب حياة تقي مختلف أفراد المجتمع من المخاطر الصحية، وتنشر السعادة والراحة لدى كل من يمارسها، خاصة وأنها رياضة آمنة وصديقة للبيئة. كما أطلقت الدولة العديد من المشاريع لجعل مدن الإمارات صديقة للدراجات الهوائية، وذلك عبر توفير المسارات اللازمة، وتشجيع السكان على ممارسة هذه الرياضة في ظروف مريحة وآمنة، كما أقيم أيضاً مختبر للابتكار «الدرّاجات أسلوب حياة»، نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، مع العديد من الشركاء المعنيين بهدف ترسيخ هذا المفهوم على أرض الواقع، وتكثيف المبادرات والفعاليات على مدار السنة. وأوصى المختبر بضرورة وضع خطة زمنية واستراتيجية لتطوير البنية التحتية لاستخدام الدرّاجات الهوائية وفق المعايير العالمية، وتطوير المرافق المخصصة لها، وتخفيف الازدحام، إلى جانب العمل على تعزيز ثقافة استخدام الدرّاجات، وتوفيرها للجنسين، والعمل على تعزيز مؤشرات السلامة، وتغيير الصورة الذهنية لاستخدام الدرّاجات الهوائية، واستخدام درّاجات الشحن، إلى جانب التخطيط لمناطق استخدام الدرّاجات، وتعزيز ثقافة تأجيرها. كما سيتم أيضاً إعداد دليل لتوعية الدرّاجين بإرشادات السلامة، وتنفيذ حملات توعية تثقيفية، وإلزام معاهد تعليم سياقة السيارات بتدريب المتقدمين للحصول على الرخصة على إعطاء الأولوية للدرّاجات، إلى جانب دراسة إمكانية التأمين على الدرّاجات الهوائية، وإشراك المجتمع في الترويج للفعاليات المحلية للدرّاجات، وتوعية الناس. ويعد زيادة الاهتمام بركوب الدراجات الهوائية كنشاط رياضي هوائي، نظراً لفوائده الصحية الكبيرة، حيث ينشط ركوب الدراجات جهاز القلب والأوعية الدموية والرئة والعضلات الكبيرة في الجسم، بواسطة عضلات الساقين. وفي مثل هذا النشاط هناك بذل طاقة عال «حرق سعرات حرارية»، والذي يساعد على تكوين توازن سلبي في السعرات الحرارية لدى الراكب ويخفض الوزن. كما أظهرت دراسة أوروبية أن ركوب الدراجة الهوائية يومياً، سواء للمتعة أو كوسيلة للتنقل، يساعد في خسارة الوزن، فضلاً عن الفوائد الأخرى المتعددة للصحة الجسدية والنفسية، ومساهمتها في الحفاظ على البيئة.

ونصحت منظمة الصحة العالمية خلال جائحة «كورونا» الناس أن ركوب الدراجات والمشي يوفّران مسافة آمنة بين الناس، ويلبّيان الحد الأدنى من المتطلبات للنشاط البدني اليومي، كما يعزز تخفيف إجراءات العزل.

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يبلغ إجمالي طول مسارات الدراجات الهوائية المنفذة حتى بداية العام الجاري من قبل هيئة الطرق والمواصلات بدبي 425 كيلو متراً، وفق أعلى المواصفات العالمية، كما سيتم حالياً إنجاز مشروع جديد لمسارات الدراجات الهوائية، وذلك بهدف ربط المناطق الأكثر حيوية في الإمارة بمحطات وسائل المواصلات العامة المختلفة، حيث تعتزم الهيئة رفع أطوال مسارات الدراجات إلى 647 كيلو متراً بحلول عام 2025.

ويأتي هذا المشروع تنفيذاً لتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بجعل مدينة دبي صديقة للدراجات الهوائية، وذلك عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وذلك تحقيقاً لرؤية دبي 2021.