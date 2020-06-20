عاصمة الزهور

العاصمة تتزين بعشرات الآلاف من الزهور التي حولت الشوارع إلى لوحة طبيعية تسر الناظرين. وأنجزت بلدية مدينة أبوظبي، مؤخراً، أعمال تطوير الجزيرة الوسطية في مدخل منطقة مصفح، وعدد من جسور الشارع العام، وزراعتها بالزهور حفاظاً على المظهر الجمالي الذي تتمتع به طرق مصفح الصناعية.

أبوظبي (الاتحاد)