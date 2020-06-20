«النوم المنتظم» من فوائد «زمن كورونا»

شادي صلاح الدين (لندن)

كشفت دراستان جديدتان عن أن عمليات الإغلاق التي اتخذتها الحكومات بسبب فيروس كورونا لم تمنع تفشي الفيروس فقط، بل ساعدت الأشخاص في الحصول على مزيد من النوم. وتشير دراستان، نشرتا في مجلة «كارانت بيولوجي»، إلى أن الناس بدأوا في النوم أكثر بانتظام كل ليلة بعد أن فرضت الدول أوامر بالبقاء في المنزل لإبطاء انتشار الفيروس. وقارن الباحثون أنماط النوم لـ 139 طالباً من جامعة كولورادو بولدر، ووجدوا أن جداول نوم الطلاب أصبحت أكثر انتظاماً واتساقاً بشكل أفضل مع دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية في أجسامهم.