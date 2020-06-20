الحافلة السحرية.. طارت إلى المجهول

لوس انجلوس (أ ف ب)

نقلت إلى مكان غير معلوم، وبواسطة طائرة هليكوبتر، حافلة قديمة تعود إلى الأربعينيات في ألاسكا، كانت تحولت إلى مزار يقصده المغامرون من أنحاء العالم، منذ ظهورها في فيلم «إنتو ذي وايلد» لشون بن، في خطوة استهدفت حماية المتنزهين والمغامرين. وظهرت الحافلة التي يطلق عليها «ماجيك باص» في كتاب «إنتو ذي وايلد» لجون كراكاور 1996، وفي فيلم يحمل العنوان نفسه عام 2007 من إخراج شون بن. وتقع الحافلة في نهاية مسار ستامبيد وانتهى بها الأمر إلى جذب عدد متزايد من الفضوليين، وبين عامي 2009 و2017، نظمت 15 عملية إنقاذ مرتبطة بالمركبة الشهيرة، وتوفي البعض، مثل مسافرين أتوا من سويسرا أو بيلاروسيا، في عامَي 2010 و2019، غرقا خلال بعثات استكشافية لرؤية «ذي ماجيك باص» أو «الحافلة السحرية».