«الكون عوالم محتملة» على ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تعرض قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، سلسلة حلقات الموسم الثالث من البرنامج العلمي «الكون عوالم محتملة»، وذلك اعتباراً من «اليوم» الساعة الثامنة مساءً من الأحد حتى الخميس على مدى ساعة كاملة.

وتجوب حلقات البرنامج الـ 13 في رحلة افتراضية عبر الزمن للتأمل في الخلق والتطور المحتمل واستشراف المستقبل في قالب فني مبتكر، والذي يقدمه عالم الفيزياء الفلكية والمُقدم الشهير: نيل ديجراس تايسون، لاستكشاف الفضاء الشاسع والإبحار في أسرار المحيط الكوني من العوالم المحتملة، في أفضل محتوى علمي مرئي ومبسط يُقدم للمشاهد والمتابع. ويأتي عرض البرنامج بما ينسجم مع أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031، وذلك بهدف إلهام المشاهدين والمتابعين وتشجيعهم على الاهتمام بشغف في الخوض بالمجالات العلمية المختلفة وتأصيل ثقافة الابتكار والاستكشاف لديهم، حيث تستعرض حلقات البرنامج باستخدام أحدث التقنيات والتأثيرات المرئية والمجسم لما ستبدو عليها العوالم المحتملة في الكون.

ويُعد الموسم الثالث من البرنامج الأكثر جرأة في السلسلة، وفقاً لكاتبة العمل الحاصلة على جائزة إيمي: آن درويان، حيث يتنقل المشاهد والمتابع عبر حلقاته في خيال علمي مبتكر إلى مدارات الفضاء والنجوم والكواكب في الكون الغامض للتعرف عليها واكتشافها في قوالب علمية ممتعة.