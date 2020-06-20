تزلج بالعجلات في جزيرة العلم

الشارقة (الاتحاد)

تنظم جزيرة العلم فعالية التزلج بالعجلات التي تستمر حتى 11 يوليو 2020، في إطار حرصها على تنظيم واحتضان العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية العائلية على مدار العام، وبعد اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وتواصل جزيرة العلم، إحدى أبرز وجهات هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، دعمها للفعاليات الرياضية والوطنية التي تفخر بها إمارة الشارقة، وفي هذا السياق تقدم دروساً تدريبية في التزلج بالعجلات للصغار بين عامين و15 عاماً، على يد فريق من المدربين المحترفين من مركز روك سبورتس الرياضي المتخصص في تعليم هذه الرياضة، في مناطق لعب منفصلة للكبار والصغار.

وتتضمن الدورة الواحدة 8 دروس تقام كل جمعة وسبت من 5:30 إلى 6:30 مساءً في الساحة الخارجية التابعة للوجهة.

يلتزم المدربون والمشاركون بتطبيق الإجراءات الوقائية المتّبعة في جزيرة العلم كقياس درجة الحرارة ووضع الكمامات وارتداء القفازات في كل الأوقات والحفاظ على مسافة مترين بين المشتركين، علماً أن جزيرة العلم تنفذ برنامجَ تعقيم شامل للوجهة ومرافقها يومياً.

ويمكن للمتدربين الاستمتاع بتناول وجبات خفيفة صحية ومرطبات في مطعم جونز ذا جروسر بعد ساعة من التدريب والحماسة وقضاء أمتع وأجمل الأوقات خلال العطلة الأسبوعية.