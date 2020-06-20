مكتبات الشارقة العامة تعيد افتتاح أبوابها

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مكتبة الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، عن إعادة افتتاح أبوابها وفرعيها في الذيد ودبا الحصن أمام القراء، كمرحلة أولى بدءاً من اليوم الأحد (21 يونيو الجاري)، على أن تقدم خدماتها بشكل تدريجي، وذلك بعد اتخاذها الإجراءات الاحترازية والوقائية، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد– 19».

وتستقبل مكتبة الشارقة العامة جمهورها بين الساعة 8:00 صباحاً و9:00 مساءً، في حين تستقبل كل من مكتبة الذيد العامة ومكتبة دبا الحصن العامة الجمهور بين الساعة 8:00 صباحاً و8:00 مساءً، على أن تتاح أمام القراء جميع القاعات باستثناء قاعات الطفل.

وتتضمن التدابير الوقائية، التي اتخذتها المكتبات برنامج تعقيم شامل لكافة المواقع الخاصة بها، وعودة الموظفين إلى مقر عملهم بطاقة استيعابية لا تتجاوز 30% من العدد الكلي، واستقبال الجمهور بنسبة 30 % من الطاقة الاستيعابية للمكتبات، وإتاحة الزيارة للفئات العمرية من الكبار بين 18 و59 عاماً واليافعين بين 13 و17 عاماً، بينما سيتم منع دخول الأطفال دون عمر الـ 12 عاماً، والمسنين فوق عمر الـ 60 عاماً، أسوة بجميع المراكز التجارية، كما ويمنع بقاء الزوار أكثر من ساعتين متواصلتين داخل المكتبة.

وقالت إيمان بوشليبي، مدير إدارة مكتبات الشارقة العامة: «يأتي افتتاح المكتبات العامة في كل من الشارقة والذيد ودبا الحصن، حرصاً على إغناء معارف القراء من المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة ودولة الإمارات وزيادة تحصيلهم الثقافي بمختلف التخصصات، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الإجراءات الوقائية، للمحافظة على سلامة وصحة الزوار والموظفين والعاملين في هذه المكتبات».

وأشارت بوشليبي، إلى أنه سيتم في مرحلة لاحقة افتتاح المكتبات العامة في كل من كلباء وخورفكان ووادي الحلو أمام القراء، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية فيها حالياً.