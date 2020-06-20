الناشطة تونبرج: لست قلقة من آثار كورونا على حركة المناخ

ذكرت الناشطة السويدية جريتا تونبرج اليوم السبت أنها ليست قلقة من التحديات التي جلبها فيروس كورونا (كوفيد19-) لتظاهرات التغير المناخي التي بدأتها.

وأضافت أن الأشخاص بدأوا يتصرفون وفقا لما يجب خلال جائحة كورونا.

وذكرت تونبرج عبر برنامج "ميدسمر" أنه تم الدعوة إلى عقد قمم طارئة وجرى إنشاء حزم للتعافي الاقتصادي وغير الناس سلوكهم وتحدثت وسائل الإعلام بشكل شامل عن الفيروس ووجد السياسيون الإجماع في الرأي لمصلحة الجميع.

لم يتمكن مؤيدو حركة تونبرج الاحتجاجية "أيام الجمعة من أجل المستقبل" التي تدعو إلى التحرك ضد التغير المناخي، من التجمع لشهور جراء الجائحة والإجراءات ذات الصلة للحد من انتشار الفيروس.