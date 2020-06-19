النباتيون انطوائيون

دينا محمود (لندن)



خَلُصَ باحثون ألمان إلى أن النباتيين أكثر انطواءً من آكلي اللحوم، وذلك بعد دراسة شملت نحو تسعة آلاف شخص، طُرِحَت عليهم أسئلة بشأن تفاصيل حياتهم وطبيعة ما تناولوه من أطعمة على مدار الـ 12 شهراً السابقة للبحث، كما جرى فحص سمات شخصياتهم، مثل الانبساط والانطواء والاكتئاب والعصابية، من خلال الاختبارات النفسية المعمول بها في هذا الصدد. وقالت المعدة الرئيسة للدراسة، عالمة الأعصاب فيرونيكا فيتي من معهد ماكس بلانك للأبحاث الطبية في ألمانيا، إن ذلك قد يعود إلى أن «الأشخاص الانطوائيين بشكل أكبر، يميلون لتبني عادات غذائية صحية أكثر صرامة».