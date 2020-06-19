شهادة «أكسفورد» تتوج كفاح «ملالا»

لندن (أ ف ب)

تخرّجت الناشطة الحائزة جائزة نوبل السلام، ملالا يوسف زاي التي انتقلت إلى بريطانيا بعد إطلاق النار عليها لدفاعها عن حق الفتيات في التعلم في باكستان، أمس، في جامعة أكسفورد.

بعد مرور ثماني سنوات تقريباً على هجوم «طالبان» على حافلتها المدرسية في وادي سوات، نشرت الشابة التي تبلغ من العمر (22 عاماً)، صوراً على «تويتر» من احتفالها بالتخرج مع عائلتها. وقالت: «من الصعب التعبير عن فرحي وامتناني الآن، إذ حصلت على شهادة في الفلسفة والسياسة والاقتصاد من أكسفورد». وبدأت ملالا البروز على الساحة العالمية عندما كانت تبلغ 11 عاماً فقط مع مدونة لخدمة «بي بي سي» بلغة أوردو تصف حياتها في سوات تحت حكم «طالبان». وأصيبت برصاصة في الرأس على يد أحد عناصر «طالبان» في أكتوبر 2012، وبعدها نقلت جواً إلى بريطانيا لتلقي العلاج الطبي الذي أنقذ حياتها، واستقرت أسرتها في برمنغهام في وسط إنجلترا.