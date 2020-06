نيكول كيدمان.. نجمة بعد الخمسين

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

نيكول كيدمان، إحدى أجمل الممثلات ومن بين أكثرهن إبداعاً واحترافاً في عالم هوليوود، لديها مسيرة طويلة من التميز والتألق في العديد من الأفلام التي تربعت أغلبها على عرش الإيرادات، وحصدت الجوائز العالمية وأبرزها جائزة الأوسكار.

كيدمان الذي يصادف ميلادها اليوم (20 يونيو 1967)، شجعتها المخرجة Jane Campion على الدخول إلى عالم التمثيل، وظهرت للمرة الأولى بدور بسيط في فيلم (Bush Christmas) عام 1983، ولفتت إليها الأنظار في أول تجربة سينمائية احترافية لها في فيلم (Flirting)، ثم حققت العديد من الإنجازات السينمائية في أفلام (Dead Calm) عام 1989 و(Days of Thunder)، عام 1990 و(Billy Bathgate) عام 1991.

بعدها توالت النجاحات في التسعينيات، وشاركت بطولة فيلم (To Die For) عام 1995، و(Practical Magic) عام 1998، و(Batman Forever) عام 1995 وشاركت في فيلم (Eyes Wide Shut) عام 1999، حيث قامت بدور البطولة مع زوجها السابق الممثل العالمي توم كروز الذي تزوجته عام 1991 وانفصلا عام 2001.

جوائز عالمية

في الألفية الثالثة، حازت كيدمان إعجاب النقاد والجماهير لأدائها في فيلم (The Hours) عام 2002، وحصلت من خلاله على جائزة أوسكار كأفضل ممثلة عن دورها في الفيلم، بعده لعبت دور الكاتبة الشهيرة Virginia Woolf وحصلت على تكريمات عدة، من ضمنها أول جائزة أوسكار لها عن فئة أفضل ممثلة، ثم تعاونت مع المخرج Anthony Minghella ولعبت دور البطولة في فيلم الحرب الباردة الملحمي (Cold Mountain) عام 2003، مع الممثل جود لو ورينيه زيلوغر، وحازت صدى كبيراً في أفلام Nine المقتبس من مسرحية برودواي، The Paperboy وQueen of the Desert وBefore I Go to Sleep وPaddington.

وقدمت عام Lion) 2016) الذي أكسبها ترشيحا لجائزة أوسكار عن فئة أفضل ممثلة مساعدة، كما نالت عنه جائزة «جولدن جلوب»، حيث لعبت دور امرأة استرالية تتبنى طفلاً هندياً، وكانت آخر أفلامها (Aquaman، وThe Goldfinch، وBombshell). وفضلاً عن كونها مشهورة بأعمالها الدرامية، إلا أن كيدمان حاولت الدخول في مجال الأعمال الكوميدية، فشاركت في أفلام The Stepford Wives وMatthew Broderick وBewitched.



أعلى أجر

فازت كيدمان خلال مسيرتها بالعديد من الجوائز والتكريمات العالمية أبرزها: «جولدن جلوب» كأفضل ممثلة رئيسة عام 1996 عن دورها في فيلم (To Die Fo)، وعام 2002 عن دورها في فيلم (Moulin Rouge)، أما بالنسبة لجوائز «الأوسكار»، فقد حازت عام 2002 جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (Moulin Rouge)، وعام 2003 عن دورها في فيلم (The Hours)، وعام 2011 عن دورها فيلم (Rabbit Hol).

وفي عام 2006 حصلت على جائزة موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية كأعلى أجر يُدفع لممثل في الدقيقة، حيث كانت كيدمان قد كسبت 3,17 مليون دولار مقابل تصوير إعلان مدته 4 دقائق، وفي عام 2007 كشف النقاب عن مجسم شمعي لشخصيتها في متحف لندن الشهير Madame Tussauds.

سفيرة للنوايا الحسنة

تم اختيار كيدمان كسفيرة للنوايا الحسنة لدى اليونيسف منذ عام 1994، ولصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة منذ عام 2006، وتم إدراجها في قائمة أفضل الممثلات في العالم في 2006 و2018 و2019، وصنفتها مجلة «تايم» مرتين على أنها واحدة من أكثر 100 شخص مؤثر في العالم في عامي 2004 و2018.