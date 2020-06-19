بسمة.. في أعماق البحر بسبب «ماكو»

محمد قناوي (القاهرة)

أكدت الفنانة بسمة أنها تنتظر انتهاء أزمة فيروس «كورونا» المستجد، وفتح دور السينما، لعرض فيلمها «ماكو»، وهو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه في أعماق البحر، والمستوحى من قصة حقيقية، حول غرق العبارة «سالم إكسبريس» في البحر الأحمر.

وقالت بسمة: إن الفيلم يرصد رحلة في أعماق المياه، ويجمع بين الرومانسية والإثارة والرعب، واسم الفيلم مستوحى من «سمكة قرش» بالبحر الأحمر، وتم تصوير مشاهده بتقنيات عالية الجودة.

وأكدت بسمة أن العمل يمثل مغامرة مختلفة بالنسبة لها، وهناك مشاهد لها تم تصويرها تحت الماء، وهذه تجربة جديدة وشيقة. ويشارك في بطولة الفيلم ناهد السباعي، وعمرو وهبة، ومحمد مهران، ونيكولا معوض، وسارة الشامي، والتركي مراد يلديريم، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام.

ومن جانب آخر، قالت بسمة إنها تعاقدت - قبل أيام - على المشاركة في بطولة فيلم «قبل الأربعين» مع داليا مصطفى، وهالة فاخر، ومحمد علي رزق، وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، وتدور أحداثه حول المرض النفسي الذي يعتمد على المخاوف وعدم الاستقرار العاطفي، وتم الاتفاق على بدء التصوير خلال سبتمبر المقبل.