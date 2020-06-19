أشهر 7 شواطئ وردية حول العالم

ترجمة: عزة يوسف

هناك العديد من الشواطئ القادرة على حبس الأنفاس من فرط جمالها ولونها الرائع في جميع أنحاء العالم، مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا وإندونيسيا وجزر الباهاما وبربودا. وأوضح موقع «Travel Tour»، أن رمال تلك الشواطئ مصبوغة باللون الوردي بسبب بقايا الرخويات والطحالب التي ترسبت على مدى آلاف السنين.

هورس شو:

تحتوي منطقة برمودا على بعض الجزر الجميلة، أشهرها وأحبها شاطئ خليج هورس شو أو حدوة الحصان، وأطلق عليه هذا الاسم كونه على شكل حدوة الحصان، ويمنح الرمل الوردي تأثيراً مهدئاً للغاية لعينيك.

كومودو:

هي إحدى الجزر التي تقع في إندونيسيا، وجزء من حديقة كومودو الوطنية الشهيرة، معروفة بتنين كومودو الذي يعد أكبر سحلية في العالم، وتشتهر بالشواطئ الرملية ذات اللون الوردي الجميل، والشعاب المرجانية السحرية.

إيلافونيسي:

يعتبر هذا الشاطئ اليوناني، جوهرة مخفية حيث يستمتع الأطفال كثيراً برماله الوردية بديعة المنظر وهو في الأساس بقايا جزيرة في كريت.

تانغسي:

شاطئ تانغسي بجزيرة لومبوك، إندونيسيا أو الشاطئ الوردي، يختلف اختلافاً كبيراً عن الشواطئ الأخرى حيث يأتي اللون جزئياً من الشعاب المرجانية الوردية.

باربودا:

يوجد الشاطئ في جزيرتي «أنتيغوا وبربودا» بين المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي، ويتمتع بالرمال الوردية الجميلة المناسبة للاسترخاء أمام البحر.

جزيرة كروز:

جزيرة سانتا كروز الكبرى، صغيرة للغاية في الفلبين في مدينة زامبوانجا، وتشتهر بشواطئها الوردية ذات اللون الساحر النادر الذي يعود إلى ألوان الشعاب المرجانية.

بالوس لاغون:

شاطئ وردي جميل في جزر غرامفوزا اليونانية غير المأهولة، ويتميز بالمياه الضحلة الدافئة المتميزة بالسحر والغموض الكفيلة بإضفاء الراحة النفسية والسعادة، ويعود اللون الوردي لهذا الشاطئ إلى الأصداف المسحوقة بالغة الصغر.