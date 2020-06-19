مهرجان موسيقى رقمي لمواجهة «كورونا»

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق اليوم السبت مهرجان «FreQways» للموسيقى الرقمية لمدة 12 ساعة متتالية، من الثامنة مساءً وحتى الثامنة صباحاً بتوقيت الإمارات، من تنظيم «MDLBEAST»، ليشكل هذا الحدث الفريد من نوعه رحلة استكشافية لجمال الموسيقى حول العالم، وهو ما سيشكل تجربة سفر افتراضية جديدة تسمح للمشاهدين بالتسلل خارج جدران منازلهم الأربعة والتحليق في عالم الأحلام.

تم تحديد عدة مواقع مميزة لتصوير المهرجان، لإلقاء الضوء على الموسيقى، والعواصم، والمواقع الجديدة غير المكتشفة بعد حول العالم، وقد تم اختيار مواقع متعددة في المملكة العربية السعودية لإبراز التنوع داخل المملكة وعرض الوجهات السياحية المختلفة، أما تلك المواقع فهي مدرجة على لائحة التراث العالمي لليونسكو، مثل «جدة القديمة»، جبل القارة وواحة الأحساء في المنطقة الشرقية.

وستضم مواقع العرض مدناً وأماكن أخرى مذهلة مثل فيرنازا في ليغوريا، شمال غرب إيطاليا، وهي واحدة من المدن الخمس التي تشكل منطقة سينك تير – ومن داخل مغارة في سويسرا باطار مميز للهوابط والصواعد في المكان، والعاصمة العالمية للموسيقى ابييزا، التي تجمع بين الموسيقى والثقافة، بالإضافة الى المناظر الطبيعية الجميلة للجزيرة الساكنة والمريحة.

ويسمح MDLBEAST للمشاهدين بالتبرع مباشرةً لمؤسسة منظمة الصحة العالمية طول مدة المهرجان الرقمي، ويتم تخصيص كل تبرعات المهرجان لدعم جهود مؤسسة منظمة الصحة العالمية لمساعدة البلدان في تفادي العدوى والتصدي لوباء فيروس «كورونا» المستجد.