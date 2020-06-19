حسين الجسمي.. يطلق «روح العشق»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي «السفير المفوّض فوق العادة» أغنية منفردة جديدة حملت عنوان «روح العشق» من ألحانه وغنائه، تعاون في كلماتها مع الشاعرة «العُلا»، والتي بث من خلالها أحاسيس ومشاعر المحبة، وروح العشق. ولحن الجسمي الأغنية على مقام الكرد، وهو من أشهر المقامات الموسيقية وأسهلها في السلم الموسيقي، حيث تعتمد كثير من الأغاني العربية عليه كسلم موسيقي، وهو أحد المقامات الموسيقية الشرقية، والتي لا تحتوي على الربع تون، ولذلك فهو موجود أيضًا في الموسيقى الغربية مثل الموسيقى الإسبانية، وهو المقام الصغير الصاعد المشتق من المقام الكبير من الدرجة الثالثة صعوداً. وحملت الأغنية توزيع ومكساج وماستر من قبل زيد عادل، وطرحت عبر قناة الجسمي الرسمية بموقع «يوتيوب»، إلى جانب جميع الإذاعات في الإمارات والخليج والوطن العربي، وجميع المتاجر الإلكترونية.