«الفيفاي».. صيدلية نباتية

عائشة الكعبي (المنطقة الوسطى)



البابايا.. أو الباباظ أو الفيفاي، فاكهة مميزة، مذاقها لذيذ، وذات فوائد عدة، وتعد من أهم الأشجار التي تنتشر زراعتها في جميع أنحاء الدولة، وتتميز بنموها السريع وأزهارها الصفراء واستقامة ساقها، ولها أعناق على هيئة أوراق طويلة حلزونية متجانسة مع الورود الصفراء التي تنمو من تحتها.

ولثمار «الفيفاي»، كما يطلق عليها محلياً خصائص علاجية عديدة، فهي تساعد على الهضم، وتخفيض نسبة السكر في الدم، كما تعالج قرحة المعدة، وتطرد الديدان من البطن والأمعاء، وتخفف أعراض تضخم الكبد والطحال، ويدخل لب الثمار في صناعة بعض مواد التجميل كأساس لصناعة بعض أنواع شامبو الشعر وكريم الوجه والصابون والمنظفات.

وثمار «الفيفاي» غنية بفيتاميني (أ) و(ج)، وتعد مصدراً جيداً لفيتامين (ب)، كما تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم والبوتاسيوم وعناصر معدنية أخرى ونسبة بسيطة من البروتين، كما أنها قليلة السعرات الحرارية.