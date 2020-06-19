أيام البيت الأبيض

يحكي مستشار الأمن الوطني الأميركي السابق جون بولتون في كتابه الجديد مذكرات الأيام الـ453 التي خدم خلالها في هذا المنصب داخل إدارة دونالد ترامب، قبل أن يستقيل في سبتمبر 2019، والتحديات الكبيرة التي واجهها خلال تلك الفترة. وتبدأ قصته مع مسيرته الطويلة إلى «الجناح الغربي» للبيت الأبيض حين استماله ترامب وآخرون لمنصب مستشار الأمن القومي. وفي أول يوم له في منصبه الجديد، وجد نفسه مطالباً بالتعاطي مع الهجوم الكيماوي على مدينة دوما السورية. وبعدها لم تتوقف الأزمات أبداً، كما يقول. بولتون ينتقد عمل الرئيس ترامب، مشيراً إلى أنه اكتشف رئيساً يعتقد أن السياسة الخارجية مثل عقد صفقات في مجال العقارات، ونتيجةً لذلك خسرت الولايات المتحدة فرصةً لمواجهة تهديدات خارجية كبيرة تواجهها، كما يقول، معتبراً أن أي قرار يتخذه ترامب يكون خاضعاً لمنطق وحسابات إعادة الانتخاب.

المؤلف: جون بولتون

الناشر: سايمون آند شوستر

تاريخ النشر: يونيو 2020