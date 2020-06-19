كيف تنجو من الأوبئة؟

من السل إلى إنفلونزا الطيور إلى فيروس كورونا.. كل هذه الأمراض المعدية تشترك في قصة أصل مشترك: الاحتكاك البشري مع الحيوانات. هذه الأمراض، التي تعرف أيضاً بالأمراض حيوانية المصدر، بسبب انتقالها من الحيوان إلى الإنسان، تظهر وتختفي ثم تظهر من جديد طوال تاريخ البشرية، مفجّرةً الأوبئة والجوائح التي تؤدي إلى ملايين الوفيات عبر العالم. فكيف تظهر هذه الأمراض؟ وما الذي نستطيع فعله من أجل وقفها ووقف تسللها القاتل إلى بلداننا وبيوتنا وأجسامنا؟ في هذا الكتاب، يغوص الطبيب وخبير الصحة العامة «مايكل غريغر» في جذور بعض من أكثر الأمراض فتكاً التي عرفها العالم على الإطلاق، متعقِّباً تطورها من الماضي إلى اليوم، ومسلطاً الضوء بشكل خاص على الإنفلونزا وسلالة الفيروسات التاجية ومصدرها، وكذلك ظروف نشأتها، والدور البشري المهم الذي فاقم تأثيرها القاتل.



المؤلف: مايكل غريغر

الناشر: بلو برد

تاريخ النشر: مايو 2020