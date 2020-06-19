قصة القنبلة الذرية

العد العكسي 1945: القصة الاستثنائية للقنبلة الذرية والـ116 يوماً التي غيّرت العالم

يركز هذا الكتاب على الفترة الحاسمة التي سبقت استخدام أول قنبلة ذرية في التاريخ، فترة امتدت من وفاة الرئيس الأميركي فرانكلن روزفيلت في 12 أبريل 1945 إلى تاريخ إلقاء القنبلة على مدينة هيروشيما اليابانية إبان الحرب العالمية الثانية في 6 أغسطس 1945. في كتاب «العد العكسي 1945»، يحكي الكاتب والصحافي الأميركي المخضرم «كريس والاس» أهم الأحداث التي وقعت في تلك الأيام الـ116 التي غيّرت تاريخ البشرية للأبد، مركزاً على الشخصيات الرئيسية، مثل العالم الأسطوري ألبرت إنشتاين وكبير الباحثين جاي. روبرت أوبنهيمرن.. لكن أيضاً على شخصية الرجل الذي أعطى الأمر بإلقاء القنبلة: نائب الرئيس السابق والرئيس الأميركي الجديد آنذاك هاري ترومان.



المؤلف: كريس والاس

الناشر: أفيد ريدر برِس

تاريخ النشر: يونيو 2020