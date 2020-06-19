رحيل الروائي الإسباني «زافون» صاحب «ظل الريح»

مدريد (أ ف ب)

توفي الكاتب الإسباني كارلوس رويز زافون المشهور عالمياً بروايته «ظل الريح» عن 55 عاماً بعد معاناته مع السرطان، وفق ما أعلنت دار نشر «بلانيتا» اليوم الجمعة.

وقالت المجموعة في بيان «الكاتب كارلوس رويز زافون توفي اليوم 19 يونيو 2020 عن 55 عاماً في مقر إقامته في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة بالسرطان».

وأضافت الدار التي نشرت روايات الكاتب «لقد تركنا أحد أفضل الروائيين المعاصرين، لكنه سيبقى حياً فيناً من خلال كتبه».

ومن أبرز أعمال الكاتب الإسباني «ظل الريح» وصدرت عام 2001 وحققت انتشاراً كبيراً وعبر ما يزيد على 50 لغة، وقد صدرت نسختها العربية عن دار الجمل بترجمة معاوية عبدالمجيد، كما أن للكاتب أيضاً «أمير الضباب» و«أضواء سبتمبر» و«سجين السماء».

ولد كارلوس رويز زافون في برشلونة عام 1964 وتلقى تعليمه في مؤسسة دينية وتخرّج بشهادة في الاتصالات، وقد عمل في مجال الإعلانات قبل نشر روايته الأولى قبل نحو 30 عاماً.