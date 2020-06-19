«مكعبات الروبيك».. لعبة الأذكياء

رضا سليم (دبي)

مكعبات الروبيك.. رياضة ذهنية منتشرة في أرجاء العالم، وتعتمد على القدرات الذهنية، وتتميز بالعديد من المزايا من بينها زيادة التركيز وتنشيط الدماغ وتعزيز الثقة بالنفس والتخلص من القلق والملل والمساعدة على السكينة والهدوء، والابتعاد عن المشاحنات والعنف، والمساعدة في تقوية مستوى مادة الرياضيات.

الفوائد الكبيرة التي حققتها هذه اللعبة كانت وراء دخولها التعليم الياباني، وأصبح تعليم حل مكعب الروبيك من الحصص الإلزامية للطلاب لتنمية قدراتهم على سرعة البديهة والذكاء؛ نظراً لأنها من الألعاب التي تشكل تحدياً فكرياً للأطفال، وكثيراً ما يسجل بعضهم أرقاماً قياسية، كما تساعد على تنمية الذكاء المنطقي الرياضي، إذ تتيح هذه اللعبة للأطفال القيام بتجربة بسيطة لعمليات حسابية هندسية في تركيب المُكعّبات والمجموعات بشكل صحيح، ما يُؤثّر إيجابياً على نموّهم العقلي وتطوير مهاراتهم الإدراكية بالتسلسل والتطابق والتصنيف.

وتجمع «الروبيك» الأطفال وتعتبر مثالية للأولاد والبنات، وقد يطلب الطفل مساعدة أقرانه في حل مكعب روبيك، وهذا التفاعل الاجتماعي أثناء اللعب البناء يشجعهم على التعاون والعمل كفريق والتنظيم الذاتي، وتعزز اللعبة قدرة الطفل على الإبداع المدرسي خلال سنواته الدراسية المقبلة؛ لذلك قد تعتمد بعض المعلمات على ألعاب المكعبات في فروع شتى، كالرياضيات في العد والجمع والطرح والهندسة وفي القراءة، حيث يحسن الوعي اللغوي في القراءة والكتابة، كما يمكن استخدام المكعبات وبعض القطع من مكعب روبيك في العلوم لشرح الافتراضات والتطورات وتوسيع الخيال، حيث يتيح اللعب بالمكعبات للأطفال خلق أي شيء يتخيلونه بطريقة فريدة، كما يعزز لديهم قدرة تخطي العواقب والتحديات مرة تلو الأخرى.

ويحاول الأطفال من خلال هذه اللعبة التحكم بأيديهم وأصابعهم أثناء تحريكهم المكعبات الصغيرة، فالنقر على القطع المتراصة ونقل الكتل المختلفة وتحديد الألوان المتشابهة يحفز مهاراتهم الحركية الدقيقة ويساعدهم في ضبط تعلمهم مهارات أكبر بعمر أكبر كارتداء الملابس والكتابة بطريقة صحيحة، وهو ما يعني صقل المهارات الحركية.

ويحتوي المكعب على 6 وجوه، ولكل وجه لون، الأصفر والأزرق والبرتقالي والأبيض والأخضر والأحمر، وتعتمد فكرة اللعبة على تحريك كل مكعب صغيرٍ من أجل تشكيل وجوهٍ من اللون نفسه، فهي تعتمد على البراعة الذهنية، ومعرفة كيفية تذكر الخوارزمية التي تجعل حل المكعب ممكناً.

وهناك ما يزيد على 5% من سكان العالم يمكنهم حل مكعب روبيك، خاصة أنها تعتمد على الزمن في سرعة الحل، والرقم القياسي العالمي لحل مكعب روبيك هو 5.55 ثانية، فيما نجح روبوت في حل مكعب روبيك في 3.253 ثانية.

تحول المكعب السحري من سباق الهواة بين الصغار والكبار إلى كأس العالم لمكعب الروبيك، هي مسابقة عالمية مصممة لمحبيّ هذه اللعبة، تقام في أميركا، وتعد واحدة من أكثر الرياضات الحديثة إثارة، وتتميز بمجموعة من أساليب اللعب الجديدة والفعاليات المقدمة في دوري خروج المغلوب، ويمكن أي شخصٍ في العالم الدخول إلى البطولة والمنافسة لحل المكعب بأسرع وقت، ويحصل البطل على 30 ألف دولار فيما يحصل المتأهل للأدوار النهائية على 10 آلاف دولار.

350 مليوناًً

مكعب روبيك لغز ميكانيكي ثلاثي الأبعاد اخترع في عام 1974 من قبل النحات وأستاذ العمارة المجري إرنو روبيك، وسُمي المكعب في الأصل بالمكعب السحري «ماجيك كيوب»، وبيع منه 350 مليون مكعب في جميع أنحاء العالم مما يجعلها اللغز الأعلى مبيعاً في العالم في ظل انتشارها بين فئتي الصغار والشباب، ولعل من طرائف اللعبة نجاح الأسترالي جاك كاي في تحقيق الرقم القياسي لأسرع وقت لحل مكعب روبيك معصوب العينين عام 2019، بوقت مذهل بلغ 16.22 ثانية فقط، متجاوزاً الرقم القياسي السابق بـ 0.33 ثانية فقط.



