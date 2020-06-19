توفي الممثل البريطاني الشهير إيان هولم عن 88 عاماً، كما أعلن وكيل أعماله اليوم الجمعة.

واشتهر هولم خصوصا بدوره في سلسلة أفلام "لورد أوف ذي رينغز" (سيد الخواتم) و"إيليين".

وقد رشح هولم لجائزة أوسكار لتجسيده دور مدرب في فيلم "شيرييتس أوف فاير" وشارك في مجموعة من أبرز الأفلام العالمية.

وأدى دور "آش" في أول فيلم "إيليين" وظهر في "ذي مادنس أوف كينغ جورج" و"ذي أفييتر".

وقالت شركة "أليكس إيروين أوف ماركهام، فروغات أند إيروين"، في بيان، "بحزن شديد، نؤكد وفاة الممثل السير إيان هولم الذي توفي صباح اليوم عن 88 عاما".

وأضافت "لقد توفي بسلام في المستشفى محاطا بعائلته".

وأوضح البيان أن هولم عانى من مرض مرتبط بباركنسون.

واشتهر بتجسيده شخصية "بيلبو باغينز" في ثلاثية "لورد أوف ذي رينغز"، لكنه كان قد أثبت نفسه قبل ذلك كنجم مسرح مع شركة "رويال شكسبير" كما كان يظهر بانتظام على "بريتيش تي في".

وبالإضافة إلى ترشيحه لجائزة أوسكار، رشح أيضا لست جوائز "بافتا" التي تقدمها الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون.