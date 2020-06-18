جسم غامض في سماء اليابان

شادي صلاح الدين (لندن)

تسبب ظهور جسم أبيض غامض في السماء شمال اليابان في جدال واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تكهنات تراوحت بين الحديث عن أجسام فضائية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها قناة «إن أتش كي» اليابانية في مدينة سينداي الشمالية الشرقية جسماً يشبه البالون. وقال مسؤولون في مكتب الطقس في سينداي إنه ظهر قرب الفجر وعلق في السماء لساعات، حتى حجبته السحب.

وقال مسؤول حكومي في سنداي إن التحقيقات ما زالت مستمرة للتحقق من حجم الجسم الغريب ومنشئه، فيما دفعت الشرطة بمروحية إلى المنطقة لمعرفة طبيعة الجسم الطائر، ولكن لم يتسن لها إلا معرفة أن الجسم الغامض يطير على ارتفاع 1.5 كيلومتر، وهو عبارة عن كرة بيضاء بمروحتين وهيكل سفلي.