دماء «محمد» تنقذ «بيشوي» من «كورونا»

القاهرة (الاتحاد)

وجّه قمص مصري تعافى من فيروس كورونا المستجد، الشكر لأسرة مسلمة تبرعت له ببلازما المتعافين، مؤكداً أنها كانت سبباً في شفائه من الفيروس بعد تدهور حالته كونه يعاني أمراضاً أخرى مزمنة.

وبعد تعافيه من الفيروس، قال بيشوي ناروز، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم، جنوب مصر، والذي يبلغ من العمر 71 عاماً، إنه عانى لمدة شهر مع الفيروس، على الرغم من تطبيق بروتوكول العلاج كونه مصاباً بالضغط، ويعيش بكلية واحدة، مضيفاً أن حالته استدعت العلاج ببلازما المتعافين. وأوضح أن المستشفى تواصل مع محمد عبد الفتاح أحد المتعافين وزوجته من محافظة أسوان، اللذين تبرعا بالبلازما بكل سرور، مؤكداً أنه عندما سرى الدم في عروقه شفى جرح رئته، وأعاد له حياته.

وكان مستشفى أسوان التخصصي في مصر، استقبل القمص بيشوي 28 أبريل الماضي وهو أحد أبناء محافظة قنا، وكانت حالته الصحية متأخرة، موضحاً أنه تواصل مع أحد المتعافين من الفيروس يدعى محمد عبد الفتاح، ليستجيب على الفور ويتبرع ببلازما الدم للمصاب.