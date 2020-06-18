25 فيلماً مجانياً على منصة «في بيتنا سينما»

الشارقة (الاتحاد)

يقدم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، على منصته «في بيتنا سينما» www.siff.ae، من 10يونيو إلى 10 يوليو، 25 فيلماً من صنع الأطفال

واليافعين، تم عمل معظمها خلال أو بعد ورش تم تنظيمها من قبل مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة بالدولة.

وتضم قائمة الأفلام الجديدة، الفيلم الإماراتي القصير «عايزة أروح السينما»، والذي تدور أحداثه حول زوجة تجبر زوجها على اصطحابها إلى السينما، وينتهي الفيلم بمشاجرة ظريفة بين الزوجين.

كما تتضمن العروض فيلمين للمخرجة الإماراتية هند عبدالله الميل، هما «ذكرى صامتة» و«استمر» الذي يبعث برسالة لتعزيز المثابرة والاجتهاد لتحقيق الأحلام.

ويتناول فيلم «أنا ريّال» من إخراج يوسف القصاب، وشهد شعشع، ورامي عمرو، قصة شاب صغير يقف على أعتاب المراهقة، فيما يروي الفيلم «مستر حصان» في قالب كوميدي، قصة حصان بطل قفز حواجز.

وتتيح منصة «في بيتنا سينما» مشاهدة فيلم «كان يا ما كان»، الذي يمزج الخيال مع الواقع.

ويروي فيلم «الشِجار» قصة شقيقتين، أحدهما مستعدة للذهاب إلى الشاطئ، بينما تحاول الأخرى مرافقتها.

ويسلط الفيلم الوثائقي القصير «الفريج الثاني»، الذي أنتج خلال ورشة صناعة أفلام نظمتها (فن)، الضوء على سكان أحد الأحياء الفقيرة، فيما يحيي الفيلم الوثائقي «ما زلنا هنا»، ذكريات الماضي.

ويصور الفيلم القصير «تيار الحياة» للمخرجين مروان النقبي، وحمد محمد خميس، عواقب الخير والشر. ومن خلال حكاية جميلة تتسم بالبساطة، يأخذ الفيلم العماني «دانه وأنا: رحلتنا مع الماعز» مشاهديه في رحلة إلى حظيرة تمتلكها جدة الطفلة دانة.

ويستعرض الفيلم القصير «نوزاد»، مسيرة الشاعر والكاتب السوري المعاصر نوزاد جعدان وعلى الجوائز التي حاز عليها في المجال الأدبي، في حين تعرض المنصة الفيلم القصير «أمنية الطفولة» والذي يسلط الضوء على التجربة المسرحية الناجحة للمخرج والفنان راشد الورثان في عمله مع الأطفال.

وتعرض المنصة الفيلم النيوزيلاندي «تكريم» الذي يأخذ المشاهد في رحلة غامضة لمنزل قديم ومهجور، وتعرض المنصة عدداً من الأفلام الهندية منها: «تقويم الأسنان» الذي تدور أحداثه حول المشاعر التي تنتاب فتاة بعد تركيبها تقويم الأسنان.