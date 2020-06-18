التطوع وكتابة الأفلام «عن بُعد» في مكتبات الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تنظم مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، جلستين حواريتين «عن بعد» يومي 20 و27 يونيو الجاري، الأولى بعنوان «التطوع صقل شخصيتي» والثانية بعنوان «أساسيات كتابة الأفلام القصيرة».

وتقدم الجلسة الأولى، الساعة 5:00 من مساء الـ 20 من الشهر الجاري، المتطوعة والممثلة والكاتبة هاجر يوسف، وتستضيف خلالها زينة خالد، حيث تسلط الضوء على تجارب التطوع التي خاضتها، وتبرز دور التطوع في صقل شخصيتها، وتعزيز قدراتها، في مختلف المجالات.

أما الجلسة الثانية الساعة 5:00 من مساء الـ 27 يونيو الجاري، فيقدمها المخرج السينمائي فادي حداد، وتحاوره زينة خالد، وتتناول أساسيات كتابة الأفلام القصيرة وتستعرض أمام المشاركين أبرز التحديات التي تواجه هواة هذا المجال.

ويأتي تنظيم الجلسات «عن بُعد» التزاماً بالإجراءات الاحترازية التي تنتهجها دولة الإمارات في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وانسجاماً مع توجهات واستراتيجيات مكتبات الشارقة العامة، بتوفير مساحة افتراضية من شأنها تعزيز معارف ومهارات الراغبين في المشاركة من الجمهور.

وسبق لمكتبات الشارقة العامة، أن نظمت ثلاث جلسات افتراضية متنوعة عن بُعد، عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي انستغرام، خلال شهر رمضان الفضيل، قدمت خلالها سبل انتقاء الكتب المناسبة للقراءة، كما استعرضت تقنيات التواصل والدعم النفسي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المطابخ الشرقية والغربية، وقدمت عدداً من الوصفات لصناعة أطباق الحلوى.