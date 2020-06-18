«العفويون» أكثر سعادة

ترجمة: عزة يوسف

أظهر استطلاع جديد للرأي أن الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم «عفويين» يرون أنهم سعداء أيضاً.

وذكر موقع «Study Finds» أن الاستطلاع الذي شمل 2000 شخص في العالم، وجد أن الذين يتصرفون بشكل تلقائي يعيشون في سعادة، ويشعرون بالرضا عن حياتهم.

وكشف عن أن معظم الأشخاص عفويون في كثير من الأحيان، بل إن الشخص العادي يتخذ 6709 قرارات تلقائية سنوياً، أي بمعدل 18 مرة في اليوم، ومن أمثلة هذه القرارات تجربة مكان جديد لتناول الغداء أو اتخاذ طريق مختلف إلى المنزل من العمل، وما إلى ذلك.

وبينما أوضح عدد قليل من المشاركين أنهم غير عفويين، ويستغرقون وقتاً في اتخاذ أي قرار مهما كان بسيطاً، إلا أن تلك الفئة اعترفت بأنها تشعر بالسعادة بعد اتخاذ قرار بشكل عفوي.

وبالإضافة إلى ارتياد أماكن جديدة أو ارتداء ملابس مختلفة، أقر 59 في المئة من المستطلعين بأنهم اتخذوا قراراً مهماً من شأنه تغيير الحياة بعفوية، مثل الانتقال إلى أوروبا أو ترك العمل، أو إنهاء الزواج، أو اقتناء حيوان أليف.