الالتزام الاجتماعي.. فطرة

ترجمة: عزة يوسف

أجرى باحثون في معهد «ماكس بلانك» للأنثروبولوجيا التطورية الألماني، «اختبار حلوى الخطمي (المارشميلو)» الكلاسيكي الشهير، الذي يقوم على وضعها أمام طفل صغير، وإخباره أنه يمكنه تناولها الآن، ولكن إذا كان على استعداد للانتظار، فإنه سيحصل على مكافأة.

ووجدوا أن الأطفال كانوا أكثر قدرة على ضبط أنفسهم، والتعامل مع دوافعهم عندما كانوا بصحبة صديق.

وذكر موقع «Study Finds»، أن الدراسة شملت 200 طفل، تراوحت أعمارهم بين خمس وست سنوات، أظهر غالبيتهم الاستعداد للتعاون مع الأطفال المقترنين معهم بل والثقة فيهم، لأنه كان على كل طفل الاعتماد على شريكه، وكذلك على نفسه، كما أنهم كانوا على استعداد أكبر لتأخير إشباع شهيتم، وضبط رغباتهم في المواقف التي يكونون فيها مع رفقاء. وقال سيباستيان غروينيزن، الباحث في المعهد: إن النتائج تظهر أن الالتزام الاجتماعي تجاه الآخرين موجود لدى الأطفال في سن مبكرة.