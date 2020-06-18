الوجبات تعزز الترابط العائلي

أبوظبي (الاتحاد)

وجدت دراسة حديثة أن تناول أفراد الأسرة الوجبات معاً يحسن التواصل بينهم.

وكشفت الدراسة التي أجرتها جامعة ولاية أوهايو أن الآباء الذين لديهم تواصل أكثر صحة ومحادثات أقل تشاحناً كانوا على الأرجح منتظمين في تناول الوجبات العائلية.

وأشار معدو الدراسة إلى أنه من المهم ألا تكون تلك المحادثات ذات تأثير سلبي على نفسية الأطفال ونظرتهم لأجسامهم على أنهم بدناء. وبينما وجدوا أن هناك اختلافات واضحة بين الذكور والإناث، لوحظ أن العائلات التي لديها أطفال إناث، غالباً ما يتناولون وجباتهم معاً عدة مرات في الأسبوع.