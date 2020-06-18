«الكولاجين» يكافح علامات الشيخوخة

أبوظبي (الاتحاد)

قالت ماكسين ليسبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Absolute Collagen»، لموقع «Express»: إن مكملات الكولاجين جذبت الاهتمام بسبب آثارها على الجسم. وأكدت أنها تعزز مرونة البشرة، وتساعد في بناء الأنسجة الضامة، وتحافظ على بنية الأربطة والأوتار، حيث إن الجلد يفقد مرونته نتيجة عوامل بيئية والشيخوخة، وهو ما يظهر على شكل تجاعيد وعلامات تمدد. وأضافت أن الكولاجين يشد الجلد، ويزيل التجاعيد. وأوضحت أن الكولاجين فعال في علاج السيلوليت، عن طريق تنعيم سطح الجلد وتقليل الخطوط العميقة، مشيرة إلى أن إضافة الكولاجين إلى النظام الغذائي يجدد الأظفار، ويحسن صحة الشعر ونموه.