التصميم العصري.. الراحة قبل كل شيء

خولة علي (دبي)

ينعكس النمط العصري للتصميم الداخلي على تفاصيل الحياة اليومية المتسارعة، ليعيد التوازن إليها، حيث يتسم بالابتكار في عناصره ومكوناته، ومع تطور خاماته ومواده التي حولت الفكرة من مجرد رسم إلى عمل فني متميز، نعمت المنازل بمقدار أكبر من الراحة والبهجة والرحابة، كما أسهم في علاج مشاكل الأبنية الحديثة، والتي تظهر جلية في ضيق الوحدات السكينة، فبأدوات عصرية بسيطة يمكن أن نعيد تهيئة الردهات لتلبي حاجات قاطنيها.

حول مفهوم تصميم النمط العصري، يقول مصمم الديكور الداخلي أيمن أبوستة: إنه التصميم المُعتمد على محاكاة الوقت الحالي بجميع خصائصه وتفاصيله ومواده. كما أنه يعتمد على ارتباط المواد مع ما حولها من بيئة طبيعيّة، ودمج المساحات الخارجيّة والداخليّة مع الطبيعة، موضحاً أنه يعتمد على الإبداع في وضع التصاميم من دون التقيّد بقوانين الديكور، بل من الممكن استخدام جميع الخامات والمواد بصورة مطلقة لإضفاء الراحة والجمال والبساطة على المكان، فهو يقوم على الأفكار غير المألوفة.

مساحة مسكونة باللون الأبيض

وعن خصائص التصميم العصري، يقول أبوستة إنها تتنوّع على نحو غير معتاد عليه، وإنها تمنح الشعور بالراحة والرحابة، ومن مميزاته الاعتماد على الضوء الطبيعي في التصميم، واستخدام الأثاث المعدنيّ، والأنسجة الطبيعيّة، والمواد الخشبية بألوان فاتحة جداً أو غامقة جداً، والابتعاد عن الزخم واللجوء إلى البساطة، ووجود اختلاف وتباين واضح ومقصود في التصميم، والابتعاد عن تكدّس الأثاث والإحساس بالفوضى، واعتماد الأشكال الهندسية عند اختيار السجاد، واستخدام الألوان المحايدة والخطوط الناعمة، واستخدام الأقمشة السادة الخالية من الورود، والتي يعتمد عليها في الديكور الكلاسيكي، وانتقاء طاولات ذات زوايا حادة، والابتعاد عن الأشكال التقليدية لها.

وعن الخامات المستخدمة فيه، يوضح أن التصميم العصري يعتمد أساساً على استخدام المعادن اللامعة كالكروم، والمشغولات البلاستيكيّة، وقلة استخدام العناصر الخشبية في الديكور بسبب ارتباطها بالديكور الكلاسيكي، كما يعتمد التصميم العصري على استخدام اللون الأبيض في الديكور، بالإضافة إلى اللونين الأسود، والفضي، وبعض الألوان الأساسية، مثل الأحمر والأصفر.

وبالنسبة لإمكانية استخدام نمط الديكور العصري في المساحات الضيقة وجعلها أكثر ترفا وراحة، يوضح أبوستة: لقد أسهم استخدام النمط العصريّ في الديكور الداخلي بشكلٍ كبير في إضفاء الراحة والشعور بالاتساع والرحابة في المساحات الضيقة، كالمكاتب والشقق الصغيرة. ويمكن اعتماده كثيرا في المساحات الضيقة لأنه يعتمد على البساطة ويزيد الشعور بوسع المكان من خلال تدّفق الطاقة الطبيعية والسماح بمرور الضوء ما يزيد الشعور بالراحة والاستفادة من المواد بطريقة عملية صحيحة.

ومن حيث ملاءمة هذا النمط لأنواع المنازل كافة، يقول أبوستة: غالباً يلائم التصميم العصري أغلب الأماكن العصرية، والتي يتصّف أصحابها بالبساطة والعملية. كما أنّ استخدامه مفيد جداً في المنازل ذات المساحات الواسعة، وذلك عند انتقاء الألوان بطريقة مناسبة، واختيار حجم الأثاث المناسب الذي يغطي المساحات الواسعة، ما يحقق التوازن في الردهات.

بساطة التصميم أكثر ما يميز النمط العصري (الصور من المصدر)

الميل إلى البساطة

يقول مصمم الديكور الداخلي أيمن أبوستة إن التصميم العصري يتجنب استخدام ديكورات مبالغ فيها على الجدران أو السقف أو الأرضيات، أو عند المداخل، وغالباً ما تكون المخططات مفتوحة وخالية من الحواجز، من خلال استخدام الأثاث والألوان في تقسيم المساحات، وجعلها متصلة بطريقة متناغمة، لافتاً إلى أن التصميم المعاصر يدمج الجدران مع أسطح الزجاج والكروم بطريقة جميلة وبتصميم أنيق.