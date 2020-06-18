كيف تعزز جيسيكا ألبا علاقتها بأطفالها؟

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الممثلة الأميركية، جيسيكا ألبا، عن أن هدفها من الانضمام إلى تطبيق «تيك توك» تعزيز علاقتها بأطفالها. وأضافت أنها أرادت أن تفعل شيئاً يحبه أبناؤها، لذلك بدأت تتعاون مع ابنتيها وزوجها المنتج كاش وارن على أداء حركات الرقص على التطبيق الاجتماعي. ونقل موقع «People» عن ألبا أنها تهدف من ذلك إلى رفع مستويات ثقتهم بأنفسهم، ولا تعتبر أن ما يعجبها هو الصواب فقط، بل تنظر إلى الأمور من وجهة نظرهم أيضاً. واعترفت بأن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً لتعلم خطوات الرقص، لكنها تستوحي باستمرار من ابنتيها اللتين تتعلمان سريعاً.