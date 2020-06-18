توفيت فيرا لين أسطورة الغناء البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية، اليوم الخميس، عن 103 سنوات على ما أعلنت عائلتها.

وعرفت أغنيتها الشهيرة «ويل ميت إيغن» نجاحاً جديداً خلال العزل.

في مارس الماضي، قبيل احتفالها بعيد ميلادها الثالث بعد المئة وفي خضم انتشار وباء كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، شجعت فيرا لين السكان «على التحلي مجدداً بالروح نفسها التي سمحت لنا باجتياز الحرب».

واستعانت الملكة إليزابيث الثانية بعنوان أغنيتها الشهيرة الموجهة لرفع معنويات الجنود، خلال كلمة ألقتها في الخامس من أبريل الماضي لبث الأمل في نفوس البريطانيين المحجورين.

وقالت الملكة: «ستأتي أيام أفضل، سنلتقي أصدقاءنا مجدداً، سنلتقي عائلاتنا مجدداً، سنلتقي مجدداً».

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في تغريدة، بـ«سحر فيرا لين وصوتها الأخاذ اللذين متعا بلادنا ورفعا معنوياتها في بعض من أحلك أيامها. سيستمر صوتها باستمالة قلوب الأجيال المقبلة».

وطلب من البريطانيين، الشهر الماضي، تأدية أغنية «ويل ميت إيغن» في الذكرى الخامسة والسبعين لاستسلام ألمانيا النازية في الثامن من مايو 1945.

بهذه المناسبة، احتل ألبوم «فيرا لين 100» المرتبة الثلاثين في التصنيفات البريطانية، جاعلاً من المغنية أكبر الفنانين سناً الذين يدخلون تصنيف الـ40 ألبوماً الأفضل مبيعاً في بريطانيا.

ولدت فيرا لين في لندن في 20 مارس 1917 واشتهرت أيضاً بأغانٍ أخرى عديدة لرفع معنويات البريطانيين خلال غارات سلاح الجو الألماني ضد بريطانيا، إبان الحرب العالمية الثانية.

ولقبت فيرا لين «حبيبة القوات المسلحة»، ودعمت الجنود طوال حياتها، وغنت لهم خلال الحرب في دول أخرى، مجازفة بحياتها أحياناً.

في مايو، حثت فيرا لين البريطانيين على «تذكر الشبان الشجعان والتضحيات التي قدموها من أجلنا. لقد انفصلوا عن عائلاتهم وديارهم ليقاتلوا من أجل حريتنا وتوفي الكثير منهم وهم يحاولون حمايتنا وحماية حرياتنا».