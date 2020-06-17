إجراءات وقائية في حديقة الحيوانات بالعين

الكبيرة التونسي (أبوظبي)

اتخذت حديقة الحيوانات بالعين الإجراءات الاحترازية كافة، حفاظاً على حيواناتها وتجنبها الإصابة بفيروس كورونا، وقال مياس أحمد القرقاز، مدير قسم رعاية الحيوانات في حديقة الحيوانات بالعين: تحرص إدارة الحديقة على تقديم متطلبات الرعاية اليومية للحيوانات، من حيث التغذية، والنظافة وتعقيم المرافق، وتوفير وسائل التعزيز البيئية والسلوكية، والرعاية الصحية الشاملة وفق معايير عالمية».

وأضاف: الحديقة تلتزم بكافة الإجراءات الوقائية التي أصدرتها الجهات المختصة، من حيث النظافة العامة، والتعقيم المستمر، وارتداء الألبسة الواقية في جميع الأوقات، وأن الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار المرض بين البشر، هي نفس الإجراءات المتبعة لوقاية الحيوانات ومنع وصول العدوى لها.

إلى ذلك، تنفذ حديقة الحيوانات بالعين برنامجاً لإكثار80 غزالاً من الداما الأفريقي المهدد بالانقراض بشكل عالي الخطورة حيث لا تتجاوز أعداده في البرية 100 غزال.