ترامب يلجأ للقضاء لتجميد «كتاب بولتون»

واشنطن (أ ف ب)

رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية لمنع مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون من نشر كتاب يُتوقّع أن يرسم فيه صورة قاتمة جداً عن الرئيس الجمهوري وطريقة حكمه. والدعوى التي رفعت أمام محكمة فيدرالية في واشنطن تطلب منع نشر الكتاب بدعوى أنّ بولتون لم يحز على موافقة على النصّ بأكمله مما يجعل مؤلَّفه «في انتهاك واضح للاتفاقات التي وقّع عليها كشرط لتوظيفه ولاطّلاعه على معلومات سرية للغاية». ومن المقرّر أن ينشر كتاب بولتون وعنوانه (المكان الذي حدث فيه ذلك: مذكرات البيت الأبيض) في 23 الجاري.