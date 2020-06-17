«نفق معقم» لمقابلة بوتين

موسكو (أ ف ب)

أقامت السلطات الروسية «نفق تعقيم» في مقر فلاديمير بوتين، يمر عبره الزوار الذين يسمح لهم بمقابلة الرئيس، فيتمّ رشّهم بمواد مطهّرة، منعاً لانتقال عدوى كوفيد-19 إليه. ويعمل بوتين، منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، من مقر إقامته في نوفو أوغاريوفو قرب موسكو. وحفاظاً على صحة الرئيس، يتعيّن على زواره المرور عبر حجرة ترشهم من كل الجوانب بمواد معقمة، وفق فيديو نشره صحافيون من وكالة ريا نوفوستي الرسمية، مساء أمس الأول، على «تويتر». وأوضحت سلطات منطقة بنزا، حيث صنعت الحجرة، أنها «تضمن سلامة رئيس الدولة وكل الذين يزورونه».