يستعد المختبر الألماني «كيوفارك» لإجراء تجارب سريرية على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، أن مختبر «كيورفاك» يستعد لبدء تجارب سريرية على لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال «معهد بول إيرلخ» الألماني، وهو الهيئة التنظيمية المختصة بهذا الشأن في البلاد، في بيان إن بدء التجارب «خطوة هامة نحو السماح بلقاح آمن وفعال ضد كوفيد-19 بالنسبة للسكان في ألمانيا وخارجها».

وأفادت منظمة الصحة العالمية بوجود 11 لقاحًا جديدًا محتملاً الآن ضد فيروس كورونا المستجد تم اختبارها على البشر في جميع أنحاء العالم.

في نهاية أبريل الماضي، وافق المعهد على إجراء تجارب أولية على متطوعين باستخدام لقاح شركة «بيونتيك» ومقرها في ماينز والمرتبطة بمختبر «فايزر» الأميركي.

سيتم تطبيق تلك الخاصة بمختبر «كيوفارك» كجزء من دراسة أولية تشمل 168 متطوعًا بصحة جيدة، بينهم 144 سيتم تلقيحهم خلال الشهر لمعرفة ما إذا كانوا يتحملون الجرعات المقدمة بشكل جيد، بحسب المعهد.

كما يتوقع أن تجري مختبرات أخرى تجارب سريرية «في الأشهر المقبلة».

وأعلنت الحكومة الألمانية، أول أمس الاثنين، أن ألمانيا ستصبح مساهمًا في «كيوفارك»، الذي يحتل مرتبة متقدمة في السباق نحو إيجاد لقاح ضد الفيروس، لتجنب استحواذ مستثمر أجنبي عليه.

وسيستثمر البنك الألماني للتنمية، وهو الذراع المالي للدولة، 300 مليون يورو للاستحواذ على 23 بالمئة من شركة التكنولوجيا الحيوية.

وأعلنت ألمانيا، السبت، أنها وقعت وفرنسا وإيطاليا وهولندا اتفاقية مع شركة الأدوية «أسترازينيكا» لضمان توريد 300 مليون جرعة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت روسيا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بدء تجارب سريرية لأول نموذجين للقاحين ضد فيروس كورونا المستجد على مجموعتين تضم كل واحدة 38 متطوعاً.