الأمير هاري: واجه مشاعرك تخف أحزانك

ترجمة: عزة يوسف

كشف أحد الشباب الناجين من هجوم إرهابي، عن نصيحة قدمها له الأمير هاري، بشأن التعامل مع الحزن، عندما التقيا في وقت سابق، حيث قال إنه يجب الانفتاح على مشاعر الحزن ومواجهتها، ومشاركتها مع الآخرين.

وتفصيلاً.. أوضح موقع «Honey Nine» أن الشاب الإنجليزي أوين ريتشاردز تحدث مؤخراً عنه نفسه، عندما كان يبلغ 16 عاماً، حيث فقد ثلاثة أفراد من عائلته في حادث إطلاق نار.

وفي عام 2019، خصص هاري نصباً تذكارياً للضحايا البريطانيين في الهجوم، وانضم إلى أسر أولئك الذين فقدوا أحباءهم في حفل أقيم في منتزه برمنغهام كانون هيل.

وقال ريتشاردز: إن هاري قدم له نصيحة غير مباشرة، من خلال خطابه، أثناء مراسم النصب التذكاري، حيث قال إنه يدرك أهمية التحدث عند فقدان شخص عزيز، لأنه لم يفعل ذلك عند وفاة والدته الأميرة ديانا، بما تسبب في معاناته النفسية لسنوات بعدها.

وقد تفاعل هاري مع ريتشاردز أثناء حديثه في المراسم، حول كيفية وقوع الحادث.